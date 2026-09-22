Чем заменить рулонный линолеум в ремонте 2026 года: три современных варианта

Когда речь заходит об обновлении пола, многие по привычке сразу вспоминают про рулонный линолеум. Оно и понятно: материал недорогой, стелется быстро, а разнообразие расцветок позволяет вписать его почти в любой интерьер.
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