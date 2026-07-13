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Zero Hedge

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Muslims, Marxists, And Mayhem In Minnesota

Muslims, Marxists, And Mayhem In Minnesota

Muslims, Marxists, And Mayhem In Minnesota Authored by Eric Utter via AmericanThinker.com, Many have been asking lately if the onslaught of Islam or the rapid rise of Marxism is more likely to destroy the United States.

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