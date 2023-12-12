«Кошечки-Собачки» избавляются от неудачи, принесённой плохой приметой

По примете, если рассыпать соль, то это приведёт к неприятностям, ссорам и даже трате денег. И хотя обычно в приметы верит старшее поколение, Алиса из мультсериала «Кошечки-Собачки», убеждена, что всё это является правдой.
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