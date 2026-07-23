Школьники больше не смогут купить бензин на омских заправках. Депутаты регионального заксобрания в окончательном чтении одобрили новый запрет.
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Школьники больше не смогут купить бензин на омских заправках. Депутаты регионального заксобрания в окончательном чтении одобрили новый запрет.
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