Умер киноактер СССР из фильма «Ищите девушку» Рамиз Меликов

Известный советский и азербайджанский актер театра и кино Рамиз Меликов скончался в возрасте 80 лет. Об этом сообщила пресс-служба Азербайджанского государственного академического национального драматического театра.
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