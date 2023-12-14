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Умер киноактер СССР из фильма «Ищите девушку» Рамиз Меликов

Умер киноактер СССР из фильма «Ищите девушку» Рамиз Меликов

Известный советский и азербайджанский актер театра и кино Рамиз Меликов скончался в возрасте 80 лет. Об этом сообщила пресс-служба Азербайджанского государственного академического национального драматического театра.

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