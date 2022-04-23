В Мариуполе при разборе завалов драмтеатра нашли тела 11 человек

Спасатели МЧС Донецкой Народной Республики (ДНР) совместно с волонтерами за четыре дня извлекли из-под завалов драматического театра в Мариуполе тела 11 погибших мирных жителей.
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