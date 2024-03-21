Почему миллиардеры по всему миру строят бункеры и покупают острова?

Люди задаются не только такими вопросами, как: «Почему Марк Цукерберг строит личный апокалиптический бункер на Гавайях?», но и интересуются: «Что знают миллиардеры?» и «Что произойдет в 2024 году, о чем нам не рассказывают?» Бункеры Судного дня всё чаще фигурируют в апокалиптических сюжетах современной американской поп-культуры, от «Одних из нас» и «Историй ходячих мертвецов» до недавнего фильма Netflix «Оставь мир позади».