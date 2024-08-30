Главный плюс бьюти-трюка состоит в том, что для его реализации требуется только одна вещь.

Представьте такую ситуацию: Раннее утро, и в любой момент пора выйти из дома и по делам. План — сбежать в салон красоты, отдать машину в ремонт, а остаток дня провести в офисе (см также: Как нас обманывают мастера маникюра: 5 популярных сценариев).
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