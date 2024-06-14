«Железный занавес», инфляция или новые возможности: чем грозят санкции против Мосбиржи

Очередные санкции приостановили оборот доллара и евро на Московской бирже. По мнению некоторых экспертов, негативные последствия проявятся для всех пользующихся импортными товарами и услугами, турпоездками за рубеж.
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