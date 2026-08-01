На выборы в Госдуму в Крыму выдвинулись 23 кандидата

В Республике Крым на предстоящие выборы в Государственную Думу уже зарегистрированы 23 претендента. Как сообщила зампредседателя республиканского избиркома Инна Гузеева в эфире телеканала «Крым 24», нынешняя избирательная кампания отличается повышенной активностью: документы подали представители 11 политических объединений, которые желают попасть в бюллетени по федеральному округу.