Как запечь курицу в духовке, чтобы была мягкой и сочной: филе, крылышки, окорочка и целиком

﻿Куриные окорочки, файлы и крылышки в духовке, как и курицу, любят многие диетическое мясо, которое, однако, при неправильном контроле приготовления обеспечивает свою сочность этого не дозволят добиться аппетитной корочки, но само мясо остается сочным.