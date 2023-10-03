Почему у вруна краснеют уши?

Итак. Разве вы не отвечаете на вопрос: «Как дела», что у вас все хорошо, даже когда у вас полно проблем? Или, чтобы не обидеть маму, не говорите, что пережаренные котлеты вкусные? Почему так происходит? Отвечает Анна Милушкина психолог Мы действительно не всегда правдивы.