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«Позволит поддержать граждан»: с 1 января в России проиндексировали МРОТ, прожиточный минимум и страховые пенсии

«Позволит поддержать граждан»: с 1 января в России проиндексировали МРОТ, прожиточный минимум и страховые пенсии

С 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда в России вырос на 18,5% — до 19 242 рублей. По поручению президента Владимира Путина показатель был проиндексирован темпами почти в 2,5 раза выше инфляции.

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