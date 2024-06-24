Расчеты САУ "Гвоздика" сорвали ротацию боевиков ВСУ на донецком направлении

Скриншот видео На донецком направлении спецоперации РФ артиллеристы 5-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск продолжают наносить удары по огневым точкам, военным объектам и бронетехнике военнослужащих ВСУ и украинских националистов с использованием целеуказаний, полученных от разведподразделений.