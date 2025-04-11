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Симоньян назвала YouTube разносчиком зараз и призвала его полностью запретить

Видеохостинг Youtube следует полностью запретить в России. Об этом на деловом форуме в Национальном центре «Россия» заявила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

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