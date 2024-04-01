О наказании военных преступников

ВН

Валерий Николаевич

Смысл статьи - заболтать ещё одну проблему и тянуть резину сколько возможно. Например, проблема с нарушениями в мигрантском вопросе забалтывали года два, пока обнаглевшие твари не решили, что можно переступить планку. Начались реальные движения силовиков в этой жиже, но, думаю ненадолго, пока суд не закончится. Так и здесь, болтовня будет продолжаться, пока СВО не перерастет в более горячую фазу. Контролируется это дело где-то наверху