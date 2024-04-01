На днях Владимир Путин, отвечая на вопрос о наказании террористов из "Крокуса", сообщил, что российское руководство рассматривает возможность передать их для суда в Белоруссию.
О наказании военных преступников
Комментарии
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Нина Третьякова
Можно-нельзя, можно-нельзя, можно-нельзя... и...?
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7 час.
ВР
Виктор Рубцов
Независимо от этой ситуации.. нужно ввести смертную казнь.. как защиту общества... чего боимся ... будет решать же суд ..
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5 час.
ВН
Валерий Николаевич
Смысл статьи - заболтать ещё одну проблему и тянуть резину сколько возможно. Например, проблема с нарушениями в мигрантском вопросе забалтывали года два, пока обнаглевшие твари не решили, что можно переступить планку. Начались реальные движения силовиков в этой жиже, но, думаю ненадолго, пока суд не закончится. Так и здесь, болтовня будет продолжаться, пока СВО не перерастет в более горячую фазу. Контролируется это дело где-то наверху
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4 час.
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