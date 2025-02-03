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Российская авиация сбила украинский истребитель Су-27

Российская авиация сбила украинский истребитель Су-27

Истребительная авиация российских воздушно-космических сил (ВКС) сбила украинский самолет Су-27. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции.

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