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Смоленская Газета

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Василий Анохин: Привлечение инвестиций и создание комфортных условий для ведения бизнеса – один из ключевых приоритетов в нашей работе

Василий Анохин: Привлечение инвестиций и создание комфортных условий для ведения бизнеса – один из ключевых приоритетов в нашей работе

Губернатор Смоленской области Василий Анохин заявил о системной работе над улучшением инвестиционного климата, поддержке предпринимателей на всех этапах реализации проектов и внедрении новых механизмов для привлечения инвесторов в регион.

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