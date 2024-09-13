На Алтае мужчина настолько любил алкоголь, что отдал государству и машину, и мопед

Суд назначил сельчанину наказание в виде принудительных работ на восемь месяцев В Алтайском крае у мужчины дважды конфисковали транспортные средства за управление ими в состоянии опьянения, сообщает региональная прокуратура.
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