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Джон Джонс: «Собираюсь прикончить Стипе Миочича до начала чемпионских раундов»

Чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс поделился ожиданиями от вероятного боя со Стипе Миочичем. «Верю, что на свой следующий бой я выйду с еще более высоким уровнем уверенности.

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