Городская среда должна не просто обеспечивать базовый комфорт, но и вызывать у жителей эмоциональную привязанность, сохраняя и передавая культурные традиции.
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Кода грязи и гнили? Какой КОД может появиться в скученных человейниках? Нууу кроме стремления сбежать? На природу. Код потребителя? От которого ничего не зависит? О ключи свет ... И протух ... цивилизационный код?((