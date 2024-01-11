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Чемпионат мира по гандболу. Групповой раунд. Испания сыграет с Хорватией, Исландия – с Сербией, Венгрия против Черногории, другие матчи

Чемпионат Европы по гандболу Мужчины Предварительный раунд Группа B Мангейм, Германия Австрия – Румыния – 20.

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