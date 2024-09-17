"Этот мирок античеловечен: в нем невозможен поступок, невозможены подвиг и жертва, в нем нет места ничему высокому, достойному и святому. В нем нет места правде. В нем нет места русскому человеку."

Людмила Лиханова

ЧЕМ МЕНЬШЕ ИХ ПОКАЗЫВАТЬ ТЕМ ЛУЧШЕ. ЗАБВЕНИЕ ДЛЯ НИХ - ЭТО СМЕРТИ ПОДОБНО. ТЕПЕРЬ ПУСТЬ ЗАРАБАТЫВАЮТ ВДАЛИ ОТ РОССИИ. А ТАМ ОНИ УЖЕ НЕ НУЖНЫ. НУЖНЫ ТАКИЕ СВОИМ ХОЗЯЕВАМ ТОЛЬКО В РОССИИ ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ПАСКУДИТЬ РОССИЮ. ПОЭТОМУ ЗАКРЫТЬ ИМ ВСЕ СМИ, ИНТЕРНЕТ И ПУСТЬ ДОКАЗЫВАЮТ ХОЗЯЕВАМ СВОЮ НУЖНОСТЬ ТАМ, А НЕ У НАС. А БАБКИ БЫСТРО ЗАКАНЧИВАЮТСЯ БЕЗ РЕГУЛЯРНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ.