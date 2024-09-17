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"Этот мирок античеловечен: в нем невозможен поступок, невозможены подвиг и жертва, в нем нет места ничему высокому, достойному и святому. В нем нет места правде. В нем нет места русскому человеку."

"Этот мирок античеловечен: в нем невозможен поступок, невозможены подвиг и жертва, в нем нет места ничему высокому, достойному и святому. В нем нет места правде. В нем нет места русскому человеку."

Для либерально-русофобской публики наступили черные дни. Что их больше всего возмущает, раздражает, бесит? Менее всего их волнует война как таковая, зло, несправедливость, им совершенно безразлична Украина.

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Комментарии
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Людмила Лиханова
ЧЕМ МЕНЬШЕ ИХ ПОКАЗЫВАТЬ ТЕМ ЛУЧШЕ. ЗАБВЕНИЕ ДЛЯ НИХ - ЭТО СМЕРТИ ПОДОБНО. ТЕПЕРЬ ПУСТЬ ЗАРАБАТЫВАЮТ ВДАЛИ ОТ РОССИИ. А ТАМ ОНИ УЖЕ НЕ НУЖНЫ. НУЖНЫ ТАКИЕ СВОИМ ХОЗЯЕВАМ ТОЛЬКО В РОССИИ ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ПАСКУДИТЬ РОССИЮ. ПОЭТОМУ ЗАКРЫТЬ ИМ ВСЕ СМИ, ИНТЕРНЕТ И ПУСТЬ ДОКАЗЫВАЮТ ХОЗЯЕВАМ СВОЮ НУЖНОСТЬ ТАМ, А НЕ У НАС. А БАБКИ БЫСТРО ЗАКАНЧИВАЮТСЯ БЕЗ РЕГУЛЯРНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ.
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7 час.
epobedimski
А может плра их забыть и вообще не упоминать. Надоели!
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3 час.
ВЗ
Вячеслав Зязев
Мечтали о другом мире? Вероятно о Вас Александр Галич песню написал: «Я боюсь тех, кто знает как надо! …».
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2 час.

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