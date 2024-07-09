Американский эксперт Слебода заявил о солдатах НАТО на Украине

ВАШИНГТОН, 9 июля, ФедералПресс. Удар ВС РФ по американским комплексам HIMARS в Херсонской области, которые собирались атаковать Крым – это, прежде всего, сигнал Западу, который будет теперь гадать, граждане какой страны погибли при обслуживании данным систем.