Американский эксперт Слебода заявил о солдатах НАТО на Украине

ВАШИНГТОН, 9 июля, ФедералПресс. Удар ВС РФ по американским комплексам HIMARS в Херсонской области, которые собирались атаковать Крым – это, прежде всего, сигнал Западу, который будет теперь гадать, граждане какой страны погибли при обслуживании данным систем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии