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Волчица вернулась к стае своих выросших волчат и они ее узнали

Волчица вернулась к стае своих выросших волчат и они ее узнали

Скрытно понаблюдать за жизнью волков мечтает каждый натуралист. Но стая ведет себя исключительно осторожно — лишь случайно путешественнику удалось на видео заснять уникальный момент встречи волчицы со своими повзрослевшими волчатами.

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Комментарии
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РОМАН Молчанов
)))
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17 час.
Элеонора Коган
Люблю волков, умные животные!!!!
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12 час.
Н
Наталья
А их нещадно уничтожают... и в россии тоже исследователь павел пашков борется за этих умных и нужных животных, написал книгу... можете найти его в телеграмме... много нового узнаете о биосфере мира и россии...
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9 час.

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