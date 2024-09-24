Украинскому депутату, обвиненному в коррупции, удалось сбежать в Румынию

Депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Андрей Одарченко, находящийся под следствием после попытки дачи взятки руководству Министерства реконструкции, сбежал в Румынию, где попросил убежища, пишут Ukrainska Pravda и The New Voice of Ukraine.
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