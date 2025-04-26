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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Василевский – 7-й вратарь в истории НХЛ, одержавший победу в 30+ матчах после поражений в плей-офф

Вратарь «Тампы» помог команде победить в 3-й игре 1-го раунда Кубка Стэнли с «Флоридой» (5:1,1-2 в серии).

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