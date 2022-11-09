Кучеров набрал очки в 11-м матче подряд. Он идет 3-м в гонке бомбардиров НХЛ с 6+15 в 13 играх

Никита Кучеров набрал очки в 11-м матче подряд. Российский нападающий «Тампы» (19:12, 5:02 – в большинстве, 7 бросков в створ, 3 потери шайбы) отметился результативной передачей в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном» (2:3).
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