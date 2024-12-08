Сирии больше нет: прогноз эксперта о дальнейшем развитии событий

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. События в Сирии с наибольшей степенью вероятности будут повторять ливийский сценарий, когда центральная власть является чисто номинальной и не контролирует большую часть страны.
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