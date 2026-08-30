1648-й день спецоперации. Верхи бандеровцев разгоняют новость о наступлении ВС РФ на Киев Армия России освободила Рубежное и Новоандреевку в ДНР, а также установила контроль над населенным пунктом Храповщина в Сумской области.
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Драпануто-Пи-данутого - на кол!!!
«Как корабль назовёшь, так он и поплывёт» — это известное крылатое выражение, означающее, что имя или название задает характер и дальнейшую судьбу всему делу.
В интернете увидела вот что....
Обзор от ИИ
Драпать — это просторечное слово, которое означает «убегать», «спасаться бегством» или «поспешно отступать».
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Значение и стилистика
Стиль: Разговорное, просторечное слово. Часто используется в неофициальной речи с оттенком шутки или осуждения.
Похожие выражения: «Дать драпу», «дать дёру», «улепётывать».