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Украинский фронт, главное за сутки: Драпатый пошёл в психический «наступ» на Красный Лиман

Украинский фронт, главное за сутки: Драпатый пошёл в психический «наступ» на Красный Лиман

     1648-й день спецоперации. Верхи бандеровцев разгоняют новость о наступлении ВС РФ на Киев Армия России освободила Рубежное и Новоандреевку в ДНР, а также установила контроль над населенным пунктом Храповщина в Сумской области.

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Елена Верия

В интернете увидела вот что....                                                             
Обзор от ИИ
Драпать — это просторечное слово, которое означает «убегать», «спасаться бегством» или «поспешно отступать».

Викисловарь
+2
Значение и стилистика
Стиль: Разговорное, просторечное слово. Часто используется в неофициальной речи с оттенком шутки или осуждения.
Похожие выражения: «Дать драпу», «дать дёру», «улепётывать».