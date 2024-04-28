SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с европейским спутником Galileo

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома в американском штате Флорида. Она выведет на орбиту европейский навигационный спутник Galileo, сообщает американская частная космическая компания SpaceX, осуществившая запуск.
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