Штурмовик Бажен: ВСУ за ночь не нашли бойцов РФ в боях за Червоную Криницу

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Расчеты разведывательных беспилотников ВСУ в течение целой ночи безуспешно пытались найти российских военнослужащих в маскировочных пончо в ходе боев за населенный пункт Червоная Криница в Запорожской области.
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