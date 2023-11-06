Украинские войска потеряли 100 военных на краснолиманском направлении

РИАМО - 6 ноя. ВСУ потеряли 100 бойцов на краснолиманском направлении. Помимо этого, российские военные уничтожили четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей и орудие Д-30, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
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