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Самые интересные машины фестиваля Bimmerdays 2024

Самые интересные машины фестиваля Bimmerdays 2024

Фестиваль Bimmerdays в этом году состоялся уже в 12-й раз. Мы заглянули туда проверить, правда ли владельцы BMW самые невоспитанные автомобилисты в мире (спойлер: они сделали многое, чтобы нас в этом убедить), и, разумеется, сфотографировать самые интересные экземпляры (не владельцев, а BMW!).

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