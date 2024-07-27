Самые интересные машины фестиваля Bimmerdays 2024

Фестиваль Bimmerdays в этом году состоялся уже в 12-й раз. Мы заглянули туда проверить, правда ли владельцы BMW самые невоспитанные автомобилисты в мире (спойлер: они сделали многое, чтобы нас в этом убедить), и, разумеется, сфотографировать самые интересные экземпляры (не владельцев, а BMW!).