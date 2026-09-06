Слуцкая поддержала Валиеву и Кондратюка после отзыва нейтральных статусов

Многократная чемпионка мира, Европы и России Ирина Слуцкая в своем Telegram-канале высказалась в поддержку фигуристов Камилы Валиевой и Марка Кондратюка, у которых Международный союз конькобежцев (ISU) отозвал ранее выданные нейтральные статусы.