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Газета.ру

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Слуцкая поддержала Валиеву и Кондратюка после отзыва нейтральных статусов

Слуцкая поддержала Валиеву и Кондратюка после отзыва нейтральных статусов

Многократная чемпионка мира, Европы и России Ирина Слуцкая в своем Telegram-канале высказалась в поддержку фигуристов Камилы Валиевой и Марка Кондратюка, у которых Международный союз конькобежцев (ISU) отозвал ранее выданные нейтральные статусы.

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