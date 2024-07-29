Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 509 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Харченко Александр
    В такую жару нужно сидеть дома, под кондиционером"Люди подыхают. Л...
  • Харченко Александр
    Ну и чему ты радуешься?Вместо рукопожати...
  • Галина 123
    Надо сразу симметричные меры принимать, а не "выражать озабоченность" и выдавать каждый раз "последнее предупреждение".Признание дня. Эк...

На птицефабрике Прикамья выявлены многочисленные нарушения

На птицефабрике Прикамья выявлены многочисленные нарушения

Было выявлено несоблюдение правил кормления птицы.Во время проверки, проведенной Россельхознадзором в районах Кировской области, Удмуртской Республики и Пермского края, были выявлены серьезные нарушения в работе АО «Птицефабрика Чайковская».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх