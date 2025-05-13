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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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31 очко Джулиуса Рэндла и 30 очков Энтони Эдвардса позволили «Миннесоте» обыграть «Голден Стэйт» в 4-м матче серии

Форвард «Вулвс» Джулиус Рэндл реализовал 11 из 21 броска с игры и набрал 31 очко, собрал 5 подборов и отдал 3 передачи.

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