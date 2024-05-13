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Закон и Порядок

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О Белоусове

О Белоусове

Первое, о чём сказал с трибуны Совета Федерации новый министр обороны Андрей Белоусов:— о денежном довольствии военнослужащих— льготах— жилье— медицинской поддержке— необходимости избавления от избыточной бюрократии и бумажной волокиты, которую победить надо быстрее, чем врага— мы должны с вами всё время понимать, что за нами жизнь более 145 миллионов человек.

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