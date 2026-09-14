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Царьград

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Мендель обвинила Зеленского в введении военного режима на Украине

Мендель обвинила Зеленского в введении военного режима на Украине

Экс-пресс-секретарь киевского режима Юлия Мендель заявила, что курс Владимира Зеленского ведет Украину к жесткому военному режиму, где любое инакомыслие считается изменой.

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