Синнер, Алькарас и Зверев разыграли все «Шлемы» за три сезона. Это лишь пятый случай в Открытой эре

За последние три сезона все турниры «Большого шлема» в мужском одиночном разряде разыграли между собой только Янник Синнер , Карлос Алькарас и Александр Зверев – это лишь пятый подобный случай в Открытой эре.
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