Французский журналист Галаге Фенвик считает, что улыбка президента России Владимира Путина на встречах и мероприятиях означает тяжелый момент для Украины и стран Запада

VG Vasily Golov Донецк разрушен на 75%.ВСУ разрушает до сих пор,Украина уничтожила электроснабжение Крыма.Две ТЭЦ построины.Не оплачивали счета за газоснабжнение Донбасса.Россия снабжала.ГТС + 15 млн газифицированных квартир строили ВЫ,но за деньги Мингазовой промышленности СССР.5 АЭС с 19 энергоблоками строили не Вы и не за деньги УССР.Южмаш,Мотор Сич,КБ Южное не ВЫ строили,ни копейки не вложили в стройки.Знал о денежных потоках от разных Министерствах СССР.Ровенский завод построили в 1987г в замен Радиозавода г.Припять.Распродали.Подожгли жилой дом в Белгородской обл ВСУ. В 40 км Харьков.Расхреначить один жилой дом в ответ симметричный?

э эля его ногтя не стоят. Спокойно разговаривает , много делает. Настоящий дипломат. Аведет себя как и подобает Президенту. Как посмотришь на других выбранных президентов, -ироническая улыбка. Наркоманы , крадуны, клоуны.А Аргентина вообще дурака выбрала, их заподныйклоун.