Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Vasily Golov
    Новая волна нот протеста.Танкер и рядом корвет при полном снаряжении,Без бумаг и предупреждений.Не хотят в Европе чит...Москва предупреди...
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Французский журналист Галаге Фенвик считает, что улыбка президента России Владимира Путина на встречах и мероприятиях означает тяжелый момент для Украины и стран Запада

Французский журналист Галаге Фенвик считает, что улыбка президента России Владимира Путина на встречах и мероприятиях означает тяжелый момент для Украины и стран Запада

Ну а зачем вы до войны довели? Василий Вереск - Киевские студенты мёрзнут в институте! Это дети! Зима! Вы уничтожаете нашу энергетику, - звери вы, вот вы кто! - А давно они так мёрзнут? - С тех пор, как вы начали воевать.

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Комментарии
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VG
Vasily Golov
Донецк разрушен на 75%.ВСУ разрушает до сих пор,Украина уничтожила электроснабжение Крыма.Две ТЭЦ построины.Не оплачивали счета за газоснабжнение Донбасса.Россия снабжала.ГТС + 15 млн газифицированных квартир строили ВЫ,но за деньги Мингазовой промышленности СССР.5 АЭС с 19 энергоблоками строили не Вы и не за деньги УССР.Южмаш,Мотор Сич,КБ Южное не ВЫ строили,ни копейки не вложили в стройки.Знал о денежных потоках от разных Министерствах СССР.Ровенский завод построили в 1987г в замен  Радиозавода г.Припять.Распродали.Подожгли жилой дом в Белгородской обл ВСУ. В 40 км Харьков.Расхреначить один жилой дом в ответ симметричный?
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12 час.
э
эля
его ногтя не стоят. Спокойно разговаривает , много делает. Настоящий дипломат. Аведет себя как и подобает Президенту. Как посмотришь на других выбранных президентов, -ироническая улыбка. Наркоманы , крадуны, клоуны.А Аргентина вообще дурака выбрала, их заподныйклоун.
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12 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
Украина  с 2014 года вела себя  на Донбассе и  в отношении  Крыма как наглый провокатор запада, а за провокации приходится теперь дорого платить всему украинскому народу... А что хотели: после любого давления неизбежно наступает &quot;момент истины&quot;, то есть банальная отдача...
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12 час.

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