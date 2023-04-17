Маск признался, что не рассчитывает на успех первого полета своего корабля Starship

Основатель компаний Tesla и SpaceX, американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск признался, что не рассчитывает на успех первого испытательного полета своего космического корабля Starship, полет которого запланирован на понедельник, 17 апреля.
Основатель компаний Tesla и SpaceX, американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск признался, что не рассчитывает на успех первого испытательного полета своего космического корабля Starship, полет которого запланирован на понедельник, 17 апреля.
Свежие комментарии