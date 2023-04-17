Газета.ру

8 047 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Oблезов
    Может кто-то может этому дурику ,дать прочитать устав НАТО! Там четко прописано, что страна у которой есть территориа...Зеленский заявил ...
  • tsan tsan
    Жаль, только это время прекрасное не увидит никто никогда (да простит меня Н.А Некрасов за малую толику плагиата)Столтенберг пообе...
  • Алексей Кяярик
    Это самый простой способ приготовить зимнее дизтопливоДиректор краснояр...

Маск признался, что не рассчитывает на успех первого полета своего корабля Starship

Маск признался, что не рассчитывает на успех первого полета своего корабля Starship

Основатель компаний Tesla и SpaceX, американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск признался, что не рассчитывает на успех первого испытательного полета своего космического корабля Starship, полет которого запланирован на понедельник, 17 апреля.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх