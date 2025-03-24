Дефолт по госдолгу США: когда "день Х" может настать, и как это повлияет на экономику

США рискуют столкнуться с дефолтом по своему госдолгу уже в ближайшие месяцы.По прогнозам аналитиков Двухпартийного политического центра, критический момент может наступить между серединой июля и началом октября 2025 года, если американские законодатели не примут меры по увеличению лимита госдолга.