Террористов отпускать нельзя. Оппозиция надеется на обмен Нaвального
Когда пинать политический труп становится всё сложней, но денег очень хочется. Команда террориста Нaвaльного за последнее время начала активные вбросы с посылом "заграница нам поможет" и вожака их свары якобы всенепременно обменяют при потенциальной сделке Запада и России по обмену пленными.
Комментарии
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Азовцев тоже обменяли, турки обязались их не отпускать. А всё вышло с отпуском. Террористы и предатели должны сидеть. Сказал Шарапов -"преступник должен сидеть в тюрьме"
Террорист??? Как Масхадов, Басаев?
Один популизм в Сети для масс.
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