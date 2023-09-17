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Террористов отпускать нельзя. Оппозиция надеется на обмен Нaвального

Террористов отпускать нельзя. Оппозиция надеется на обмен Нaвального

Когда пинать политический труп становится всё сложней, но денег очень хочется. Команда террориста Нaвaльного за последнее время начала активные вбросы с посылом "заграница нам поможет" и вожака их свары якобы всенепременно обменяют при потенциальной сделке Запада и России по обмену пленными.

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Комментарии
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александр vfekm
Азовцев тоже обменяли, турки обязались их не отпускать. А всё вышло с отпуском. Террористы и предатели должны сидеть. Сказал Шарапов -&quot;преступник должен сидеть в тюрьме&quot;
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51 мин.
J
Jubar
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47 мин.
Леонид
Террорист??? Как Масхадов, Басаев? Один популизм в Сети для масс.
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39 мин.

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