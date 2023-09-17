Террористов отпускать нельзя. Оппозиция надеется на обмен Нaвального

Когда пинать политический труп становится всё сложней, но денег очень хочется. Команда террориста Нaвaльного за последнее время начала активные вбросы с посылом "заграница нам поможет" и вожака их свары якобы всенепременно обменяют при потенциальной сделке Запада и России по обмену пленными.