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Журнал «Профиль»

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США пока не собираются прекращать операцию против Ирана, заявил Трамп

США пока не собираются прекращать операцию против Ирана, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил 21 июля 2026 года на встрече с президентом Ливана Джозефом Ауном в Белом доме, что Ирану нанесен ущерб, от которого тот не сможет оправиться еще лет 20-25.

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