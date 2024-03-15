Путин: Россия по праву стала мировым лидером в атомных технологиях

Президент Владимир Путин заявил о том, что Россия держит лидерство в сфере атомных технологий.В ходе церемонии заливки первого бетона в основание ядерного острова седьмого энергоблока Ленинградской АЭС он отметил, что наша страна с нуля помогает в создании атомной энергетики в ряде государств за рубежом.