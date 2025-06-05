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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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ВАЖНО | На страже цифровой безопасности

ВАЖНО | На страже цифровой безопасности

Цель акции: повысить осведомлённость населения о киберпреступности и способах защиты от мошенников. Особое внимание уделяется уязвимым группам - несовершеннолетним и пожилым людям, которые чаще всего становятся жертвами злоумышленников в интернете.

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