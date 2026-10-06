DC поставила на паузу съемки "Бэтмена 2" с Паттинсоном

Съемки "Бэтмен. Часть вторая" с Робертом Паттинсоном в Лондоне временно остановлены из-за личных причин режиссера Мэттью Ривза.
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