Новое долгосрочное соглашение с Катаром обеспечит Кувейт СПГ Спрос на электроэнергию в жаркие летние месяцы значительно вырос в Кувейте.
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Новое долгосрочное соглашение с Катаром обеспечит Кувейт СПГ Спрос на электроэнергию в жаркие летние месяцы значительно вырос в Кувейте.
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