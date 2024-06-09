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Слишком доверчивый житель Тверской области пожалел, что не запер гараж на даче на замок

Слишком доверчивый житель Тверской области пожалел, что не запер гараж на даче на замок

В полицию с заявлением о краже обратился 62-летний житель Весьегонска. Как сообщает пресс-служба УМВД региона, злоумышленник проник на принадлежащий мужчине дачный участок и залез в гараж, откуда похитил восемь металлических столбов и двигатель от утилизированной машины.

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