Слишком доверчивый житель Тверской области пожалел, что не запер гараж на даче на замок

В полицию с заявлением о краже обратился 62-летний житель Весьегонска. Как сообщает пресс-служба УМВД региона, злоумышленник проник на принадлежащий мужчине дачный участок и залез в гараж, откуда похитил восемь металлических столбов и двигатель от утилизированной машины.
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